La perla contesa A Lerici l’attesa sfida tra il vicesindaco Russo e l’avvocato Minichini

A Lerici si avvicina una sfida elettorale tra il vicesindaco e un avvocato, con una campagna che vede in campo proposte che ripropongono le linee dei mandati precedenti. Da un lato, il candidato sostiene la continuità con le amministrazioni passate, dall’altro, il centrosinistra si presenta compatto con l’obiettivo di tornare al governo del Comune dopo oltre dieci anni di opposizione. La campagna si sta sviluppando in un clima di attesa e confronto tra le parti.

Da una parte una proposta che si pone in continuità con i precedenti due mandati ’targati’ Paoletti, dall’altra il centrosinistra compatto che prova a riconquistare il Comune dopo due lustri passati all’opposizione. Quella tra Marco Russo e Aurora Minichini sarà la sfida elettorale dalla quale uscirà il nuovo sindaco di Lerici. Le due compagini con largo anticipo sono scese in piazza per presentare candidati e programma, con i rispettivi candidati già protagonisti di due confronti organizzati da associazioni locali. La maggioranza uscente, che abbraccia il civismo ma non senza il sostegno di alcune delle anime del centrodestra, dopo la...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La perla contesa. A Lerici l’attesa sfida tra il vicesindaco Russo e l’avvocato Minichini Notizie correlate Lerici, si profila una corsa a due. Russo studia da protagonista. Centrosinistra, tutto su MinichiniIl quadro appare ormai definito, e dopo le prime uscite di piazza, la pubblicazione delle date della contesa elettorale – domenica 24 e lunedì 25... Lerici, la sfida di Minichini: la lista per salvare il borgoIl ventiquattro e il venticinque maggio prossimi segneranno un momento di svolta per la politica locale di Lerici, con le elezioni amministrative che...