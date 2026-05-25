Il 25 maggio 2026, a Giove, si è svolta l’elezione comunale. Marco Morresi è stato riconfermato come sindaco con il 60,91% dei voti, pari a 726 preferenze. La sua lista, ‘Giove bene comune’, ha ottenuto la maggioranza delle preferenze durante questa consultazione elettorale. La vittoria è stata ufficializzata con la chiusura delle urne e la pubblicazione dei risultati.

Giove (Terni), 25 maggio 2026 – Marco Morresi è stato rieletto sindaco di Giove. Il primo cittadino, con la sua ‘Giove bene comune’, ha ottenuto il 60,91% delle preferenze (726 voti). Niente da fare per la sfidante Rita Benigni, che si ferma al 39,09 per cento delle preferenze (466 voti). A Giove gli elettori erano 1.568. I votanti sono stati 1.210 (77,17%). Tredici le schede nulle, cinque le schede bianche. . 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marco Morresi rieletto sindaco di Giove

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