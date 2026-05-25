Fabio Dottori è stato riconfermato sindaco di Scheggino con il 77,78% dei voti, pari a 217 preferenze su un totale di 279. La sua rielezione è stata confermata dopo lo scrutinio delle schede. La campagna elettorale si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di cittadini in modo consistente. La percentuale di affluenza alle urne non è stata ancora comunicata.

Scheggino (Perugia), 25 maggio 2026 – Fabio Dottori è stato rieletto sindaco di Scheggino. Il primo cittadino uscente ha ottenuto il 77,78% dei voti (217 il numero totale). Si ferma al 21 per cento di preferenze Paolo Chiappini, lista Campo Largo-Scheggino. Un solo voto per Pietro Gagliano, lista Progetto Popolare. In totale 378 elettori. I votanti sono stati 282, ovvero il 74,60%. Schede nulle 1, schede bianche 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fabio Dottori rieletto sindaco di Scheggino

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