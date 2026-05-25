Marcelino | Trovo abbastanza difficile allenarmi in Spagna la prossima stagione ma non ho nulla da discutere

Marcelino Garcia Toral ha dichiarato di trovare abbastanza difficile allenarsi in Spagna nella prossima stagione. Non ha espresso intenzioni di discutere con nessuna squadra, anche se attualmente è un tecnico senza contratto. La notizia è stata riportata da Marca e conferma che l’allenatore è libero di trattare con chiunque. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali accordi o interessi specifici.

2026-05-25 21:00:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Marcelino Garcia Toral È un allenatore libero di trattare con qualsiasi squadra. L’allenatore asturiano, con contratto fino al 30 giugno, era chiaro fin da gennaio che non avrebbe continuato nel Villarreal. E riconosce che la discrezione del club e dello staff tecnico, così come la professionalità dei giocatori, hanno permesso questa situazione “non ha avuto alcuna influenza sulle prestazioni sportive”. Con il sottomarino classificato per la seconda stagione consecutiva Champions League, con 72 punti In terza posizione la tua analisi non potrebbe essere più positiva. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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