Durante la puntata di ieri di “La volta buona” è stato affrontato il tema dell’obesità e delle procedure di perdita di peso. Una donna ha raccontato di essersi sentita male e di aver avuto paura di morire. Ha spiegato di aver perso 36 chili a causa di diete restrittive, mentre la fame continuava ad aumentare. Ha anche descritto di aver aperto le ante di casa senza trovare nulla che potesse aiutarla.

Nella puntata di ieri 22 aprile a “ La volta buona ” si è parlato del tema dell’obesità e delle cure dimagranti. Nel parterre del salotto di Caterina Balivo c’era anche Rossella Erra, tribuno del popolo di “ Ballando con le stelle ” che ha raccontato di aver dovuto prendere delle decisioni drastiche per la sua salute, come quella di perdere 36 kg. “Mi sono sentita male e ho avuto paura di morire, – ha raccontato Erra – il rischio di perdere la salute era troppo forte. Sono stata obbligata a dimagrire e dovevo farlo per me per mia figlia per mio marito. Non è bello non avere la presenza di se stessi, non sentirsi più la testa e non riuscire a riconoscere le persone per il cibo penso come quando guidi nella nebbia non sai più la strada”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono sentita male e ho avuto paura di morire. Obbligata a dimagrire e perdere 36 chili, ma la fame cresce. Spalanco le ante a casa ma non trovo nulla”: così Rossella Erra

Notizie correlate

Rossella Erra: -36 kg tra paura e rinascita, la sfida vinta col corpo? Cosa sapere Rossella Erra ha perso oltre 36 chili seguendo un piano nutrizionale con specialisti.

Bove ritorna sul dramma: «Prima mi sentivo un supereroe, ma non ho mai avuto paura di morire». Poi l’aneddoto sulla telefonata di MourinhoManna duro su Lukaku: «Non siamo contenti, ci saranno delle conseguenze! Oggi tocca a Giovane» Cancelo Barcellona, destino già segnato dopo il...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Rossella Erra ha perso 37 chili: Costretta a dimagrire perché ho avuto paura di morire; Rossella Erra dimagrita, i risultati della dieta e il prima e dopo: Ho perso altri kg.

Rossella Erra ha perso 37 chili: Costretta a dimagrire perché ho avuto paura di morireRossella Erra ha parlato della dieta a cui si è sottoposta dopo avere avuto dei problemi di salute. La cinquantunenne ha dichiarato di essersi vista costretta a rimettersi in forma dopo essersi ... fanpage.it

''Non è semplice'': Rossella Erra in tv svela quanti chili ha perso in due anni con la dieta''Non è semplice'': Rossella Erra in tv svela quanti chili ha perso in due anni con la sua dieta rigorosamente controllata ... gossip.it

Il racconto di Rossella Erra in tv leggi qui https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/rossella-erra-ha-perso-37-kg-perche-ha-rischiato-di-morire - facebook.com facebook