Un giocatore ha espresso dubbi sulla possibilità che l’Inter possa perdere punti nelle prossime partite. Ha citato come esempio la partita contro l’Atalanta, ritenendo improbabile che la squadra nerazzurra possa perdere punti in questa occasione. La dichiarazione è arrivata in un momento di discussione sulla corsa allo scudetto. La squadra di riferimento, attualmente in testa alla classifica, si prepara alle sfide imminenti.

Inter News 24 Pastore sullo scudetto: «Trovo difficile pensare che l’Inter possa perdere punti. La prossima con l’Atalanta.». Segui le ultimissime. Il campionato entra nel vivo e il dibattito sulla lotta al vertice si infiamma. Sull’argomento è intervenuto il noto giornalista Giuseppe Pastore, che ai microfoni di Radio Tutto Napoli ha espresso il suo parere autorevole sulle reali possibilità delle inseguitrici di colmare il gap con i nerazzurri. PAROLE – « L’Inter ha 11 punti di vantaggio. Questo vuol dire che il Napoli intanto deve farne 30 per cominciare e che l’Inter deve farne 18. Sinceramente l’Inter ha un calendario in cui affronta 10 squadre che ha già battuto anche all’andata. 🔗 Leggi su Internews24.com

