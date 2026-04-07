Nella notte tra mercoledì e giovedì, alle 3.30 circa, un’auto si è scontrata con un camion fermo in una galleria sulla A14 tra Ancona Nord e Ancona Sud. Nell’incidente una donna ha perso la vita, mentre altre tre persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 10 anni. La strada è stata temporaneamente chiusa per i soccorsi e i rilievi di legge.

ANCONA - Ancora sangue sull’Autostrada A14. Un tragico incidente si è verificato attorno alle 3.30 della notte nel tratto compreso tra Ancona Nord e Ancona Sud, in carreggiata nord direzione Bologna, all’altezza del chilometro 218. Il bilancio è tragico: una donna di 62 anni, residente a Chiaravalle, ha perso la vita, mentre altre tre persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 10 anni. Lo schianto nella galleria Secondo una prima ricostruzione, un’auto è finita violentemente contro un mezzo pesante fermo per un’avaria all’interno di una galleria. L’impatto è stato devastante. A bordo della vettura viaggiavano quattro persone: la donna poi deceduta, un uomo di 49 anni alla guida (in prognosi riservata di Chiaravalle), la sorella della vittima,47 anni, in prognosi riservata e un bambino, figlio del conducente. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Auto si schianta contro camion in panne in galleria nell'A14: muore una donna, tre feriti (tra cui un bimbo di 10 anni)

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Tragico schianto in galleria tra auto e camion in A14: morta donna, 3 feriti tra cui un bimboLa vettura con 4 persone si è schiantata violentemente contro il mezzo pesante che si era fermato in carreggiata per un guasto ad Ancona.

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