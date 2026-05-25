È stato segnalato uno scarico di acque non depurate proveniente dal depuratore di San Giovanni Rotondo, che ha causato un grave inquinamento nel Golfo di Manfredonia. La dichiarazione è stata rilasciata da un rappresentante locale, evidenziando il problema di inquinamento ambientale legato a questa perdita. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dello sversamento né sui tempi di intervento previsti.

Marasco: "Scarico di acque non depurate dal depuratore di San Giovanni Rotondo, grave inquinamento nel Golfo di Manfredonia!" Questa sera, percorrendo la Strada Provinciale 28 al km 27+800, ho documentato con un video lo scarico di acque scure, nere e maleodoranti provenienti dal depuratore di San Giovanni Rotondo. Le acque, non depurate, confluiscono in un canale che attraversa il territorio di San Marco in Lamis e finiscono nel Torrente Candelaro, per poi sfociare nel Golfo di Manfredonia, all’altezza di Siponto. Non è la prima volta. Da anni denuncio questa situazione: chiamo ARPA, Prefettura e le autorità competenti, ma il problema persiste. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Marasco: “Scarico di acque non depurate dal depuratore di San Giovanni Rotondo, grave inquinamento nel Golfo di Manfredonia!”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo: “Avviso calendario selezioni progetto servizio civile”L’arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo ha pubblicato un avviso con il calendario delle selezioni per il progetto di servizio...

La solidarietà della consigliera Barone all’Arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo Monsignor Franco MosconeUna nota diffusa dalla consigliera del Movimento 5 Stelle Rosa Barone esprime solidarietà nei confronti dell’Arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San...

Castellammare di Stabia. Scarico acque reflue e rifiuti, sequestrato cantiere navaleIlleciti ambientali: sequestrato cantiere navale nel Napoletano. È accaduto a Castellammare di Stabia, dove i militari della locale Capitaneria di porto hanno posto i sigilli all'attività: i reati ... ilmattino.it

Sistemi di scarico doccia: funzioni, tipologie ed installazionedall’impianto di carico, per l’adduzione e distribuzione dell'acqua; dall’impianto di scarico, per lo scarico delle acque reflue. L’impianto di carico, raggiunge tutte le apparecchiature che erogano ... edilportale.com