Marasco | Scarico di acque non depurate dal depuratore di San Giovanni Rotondo grave inquinamento nel Golfo di Manfredonia!

Da ilsipontino.net 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato segnalato uno scarico di acque non depurate proveniente dal depuratore di San Giovanni Rotondo, che ha causato un grave inquinamento nel Golfo di Manfredonia. La dichiarazione è stata rilasciata da un rappresentante locale, evidenziando il problema di inquinamento ambientale legato a questa perdita. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dello sversamento né sui tempi di intervento previsti.

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Marasco: "Scarico di acque non depurate dal depuratore di San Giovanni Rotondo, grave inquinamento nel Golfo di Manfredonia!" Questa sera, percorrendo la Strada Provinciale 28 al km 27+800, ho documentato con un video lo scarico di acque scure, nere e maleodoranti provenienti dal depuratore di San Giovanni Rotondo. Le acque, non depurate, confluiscono in un canale che attraversa il territorio di San Marco in Lamis e finiscono nel Torrente Candelaro, per poi sfociare nel Golfo di Manfredonia, all’altezza di Siponto. Non è la prima volta. Da anni denuncio questa situazione: chiamo ARPA, Prefettura e le autorità competenti, ma il problema persiste. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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