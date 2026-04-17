La solidarietà della consigliera Barone all’Arcivescovo di Manfredonia Vieste e San Giovanni Rotondo Monsignor Franco Moscone

Una nota diffusa dalla consigliera del Movimento 5 Stelle Rosa Barone esprime solidarietà nei confronti dell’Arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, Monsignor Franco Moscone. La dichiarazione è stata pubblicata in risposta a recenti eventi che coinvolgono il presule, senza tuttavia fornire dettagli specifici sui contenuti o sulle circostanze. La nota si concentra sull’espressione di vicinanza e sostegno al religioso.

“Difendere chi richiama valori di umanità, dignità e responsabilità non dovrebbe essere oggetto di attacco, ma motivo di riflessione. Voglio esprimere per questo la mia solidarietà a Mons. Franco Moscone, dopo le polemiche per le sue parole sull’accoglienza. Le condizioni in cui vivono molti lavoratori stranieri nelle campagne del Tavoliere rappresentano una ferita aperta su cui tutti dovremmo riflettere, in primo luogo noi rappresentanti delle istituzioni. Anche i fatti più recenti sono un segnale drammatico di un disagio profondo, e richiedono interventi immediati.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La solidarietà della consigliera Barone all’Arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo Monsignor Franco Moscone Notizie correlate San Giovanni Rotondo, traslazione di Padre Pio: l’omelia dell’arcivescovo Moscone che interpella il presenteIn occasione della traslazione del corpo di Padre Pio, svoltasi a San Giovanni Rotondo, durante la celebrazione eucaristica l’arcivescovo padre... Libera Foggia: “Solidarietà all’Arcivescovo Moscone”Negli ultimi giorni è tornato al centro dell’attenzione il dramma dei migranti che vivono nelle campagne del Tavoliere, con le morti dei giovani... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Chi è mons. Borgia, il pugliese alla guida del convoglio umanitario bloccato in Libano: i tir della missione colpiti da spari. La solidarietà della consigliera Barone all’Arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo Monsignor Franco MosconeLa solidarietà della consigliera Barone all’Arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo Monsignor Franco Moscone Nota della consigliera del ... ilsipontino.net LA MARCA MOSCONE Manfredonia, il sindaco La Marca esprime solidarietà al vescovo Moscone: No divisioniLa Marca ha voluto ribadire il ruolo centrale che Monsignor Moscone riveste per la comunità locale e per l’intera diocesi. statoquotidiano.it