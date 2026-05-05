Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo | Avviso calendario selezioni progetto servizio civile

L’arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo ha pubblicato un avviso con il calendario delle selezioni per il progetto di servizio civile. L’ente ha diffuso le date e le modalità di convocazione dei candidati interessati. La comunicazione riguarda le procedure di selezione e i criteri di ammissione per i partecipanti al progetto. La pubblicazione è disponibile sul sito ufficiale dell’arcidiocesi e presso le sedi di riferimento.

(selezione di 65.964 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale in Italia e all’estero) Sulla stessa pagina sarà possibile trovare il riferimento al sito dell’Ente di Accoglienza, in questo caso l’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo ( www.diocesimanfredonia.it). Giovedì 21052026 con colloqui individuali sui temi trattati nel giorno precedente e su obiettivi, contenuti e attività del progetto (in allegato). In entrambi i giorni la convocazione è alle ore 16:00 presso Casa della Carità di Manfredonia in via dei Rovi, 1. L’assenza anche ad uno solo dei due giorni è ritenuta rinuncia al progetto.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo: “Avviso calendario selezioni progetto servizio civile” Notizie correlate La solidarietà della consigliera Barone all’Arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo Monsignor Franco MosconeLa solidarietà della consigliera Barone all’Arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo Monsignor Franco Moscone “Difendere chi... San Giovanni Rotondo: Floriana Natale guida la sfida di Progetto Futuro? Cosa sapere Floriana Natale guida la coalizione Progetto Futuro per le amministrative di San Giovanni Rotondo. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Immigrati nel CAS di Manfredonia: intervento integrale del Sindaco la Marca, numeri e provenienze; Manfredonia, tensioni in Consiglio: il sindaco La Marca chiarisce sull’accoglienza dei richiedenti asilo (DISCORSO). Diocesi: Manfredonia, il 27 settembre il Giubileo degli operatori del turismoL’Ufficio diocesano per la pastorale del turismo, dello sport, del tempo libero e dei pellegrinaggi dell’arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, in occasione del Giubileo degli ... agensir.it Diocesi: Manfredonia, domani a San Giovanni Rotondo convegno di studi L’immigrazione interroga la società e la ChiesaSarà dedicato a L’immigrazione interroga la società e la Chiesa il convegno di studi che si terrà nel pomeriggio di domani, giovedì 19 marzo, a San Giovanni Rotondo. Il fenomeno migratorio – si ... agensir.it RODI GARGANICO. INTERNI......... CHIESA DI SAN NICOLA DI MYRA. La chiesa di San Nicola di Myra, luogo di culto cattolico, é la Chiesa Madre della Città di Rodi Garganico, in provincia di Foggia, arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo f - facebook.com facebook