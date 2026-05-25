Domenica In tornerà in onda nella prossima stagione televisiva con una nuova formula. Il programma, in onda dal 1976, continuerà a essere trasmesso su Rai1, mantenendo la sua identità storica. Mara Venier sarà presente nel cast, contribuendo alla continuità del format. La trasmissione prevede alcune novità senza modificare sostanzialmente il suo stile tradizionale. La produzione ha annunciato un restyling volto a rinnovare il contenuto del programma.

Cinquant’anni di storia televisiva e non sentirli. Domenica In, lo storico programma del pomeriggio festivo di Rai1 nato nel 1976, si prepara a tornare in onda anche nella prossima stagione televisiva con una nuova formula pensata per rinnovare il format senza tradirne l’identità. La notizia più attesa riguarda naturalmente la conduzione: salvo cambiamenti improvvisi, sarà ancora Mara Venier il volto simbolo del programma. Dopo settimane di dubbi e riflessioni, la conduttrice avrebbe deciso di accettare la proposta della Rai, scegliendo così di restare alla guida dello storico contenitore domenicale. Mara Venier resta a Domenica In. Secondo... 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Mara Venier resta a Domenica In: tutte le novità della nuova stagione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MARA VENIER LASCIA DOMENICA IN LADDIO CHE SCUOTE LA RAI

Notizie e thread social correlati

BOOM! DOMENICA IN: MARA VENIER SCIOGLIE LA RISERVA. ECCO TUTTE LE NOVITÀDomenica In ha festeggiato i 50 anni di trasmissione con Mara Venier che ha annunciato di aver deciso di condividere pubblicamente alcune novità.

Domenica In, Mara Venier resta al timone: la conduttrice non mollaDomenica In continuerà ad essere condotta da Mara Venier anche nella prossima stagione.

Temi più discussi: Domenica In, Mara Venier svela tutto: La Rai vuole che resti, ma deve cambiare, la sua condizione per cancellare l’addio; Mara Venier rompe il silenzio su Domenica In: Non devo dimostrare niente, il programma mi ha tolto tanto. E parla di rinnovare; Mara Venier e la rottura con Domenica In, ormai non è più casa: la richiesta della Rai; Domenica In, Mara Venier verso l'addio: Alberto Matano pronto a subentrare (ma non sarà solo).

Mara Venier rinnova Domenica In, tutte le novità della nuova edizioneLa notizia in sintesi: Mara Venier confermata alla guida di Domenica In fino a giugno 2027 su Rai1. Niente passaggio al Nove: saltano le ipotesi sul ... assodigitale.it

Mara Venier resta a Domenica IN? Sembra di si ma con una novitàMara Venier sembra essere intenzionata ad accettare anche quest'anno la proposta della Rai: condurrà una nuova edizione di Domenica IN? ultimenotizieflash.com