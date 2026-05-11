Domenica In continuerà ad essere condotta da Mara Venier anche nella prossima stagione. La conduttrice ha confermato la sua presenza al timone del programma, annunciando di non voler lasciare la conduzione. La scelta è stata comunicata senza indicare motivazioni specifiche o cambiamenti previsti. La trasmissione, quindi, rimarrà sotto la guida di Venier anche nel prossimo anno.

Stesso anno stessa storia,Mara Venier non vuole mollare la conduzione di Domenica Ine, sebbene vengano dette varie cose, alla fine la conduttrice è intenzionata a restare. Alberto Matano aveva già fatto trapelare la notizia quando aGenteaveva confessato chesi era adirato per come ormai Mara Venier, sua amica, veniva nominata in quanto ex conduttrice del programma, ancor prima di annunciare che se ne sarebbe andata. In realtà sembra che non ci sia stato ancora l’abbandono definitivo e nei prossimi giorni è atteso un incontro tra lei, Angelo Mellone (direttore daytime Rai) e Beppe Caschetto, il manager. In questa occasioneVenier dovrà dare la sua risposta definitiva ma voci di corridoio rivelano che l’abbandono ormai è sempre più lontano.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Domenica In, Mara Venier resta al timone: la conduttrice non molla

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Sal Da Vinci a Domenica In con Mara Venier

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