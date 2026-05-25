Domenica In ha festeggiato i 50 anni di trasmissione con Mara Venier che ha annunciato di aver deciso di condividere pubblicamente alcune novità. La conduttrice ha rotto il riserbo durante la puntata, senza specificare i dettagli delle novità in arrivo. La trasmissione, in onda da oltre cinque decenni, continua a mantenere il suo ruolo nel palinsesto domenicale.

Domenica In, lo storico contenitore del pomeriggio festivo di Rai1 nato nel 1976, è arrivato ai 50 anni di vita. Il talk show di Rai1 tornerà a settembre. Ecco le novità. Partiamo però dalla conferma visto che al timone, salvo colpi di scena, ci sarà ancora una volta Mara Venier che avrebbe sciolto la riserva proprio in questi giorni dopo il pressing dei vertici Rai per convincerla a rimanere. La notizia è stata anticipato da Santo Pirrotta su Celebrity Watch, la newsletter di Vanity Fair. “Dopo settimane di riflessioni, la conduttrice ha deciso di accettare la richiesta della Rai di restare al timone del programma”. Un sì che arriva per la gioia dei dirigenti della Tv di Stato e del pubblico “ma a determinate condizioni” che Mara ha posto per rimanere a Domenica In. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BOOM! DOMENICA IN: MARA VENIER SCIOGLIE LA RISERVA. ECCO TUTTE LE NOVITÀ

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

DOMENICA IN: MARA VENIER TRA ASCOLTI BOOM E NUOVE INIMITABILI INTERVISTEDomenica 10 maggio, alle 14, torna su Raiuno il programma condotto da Mara Venier.

DOMENICA IN: MARA VENIER CELEBRA IL BOOM DI SANREMO E DELLE FICTION RAIDomenica In torna con una puntata speciale condotta da Mara Venier, dedicata al successo di Sanremo e delle fiction Rai.

Argomenti più discussi: Ascolti Tv ieri (17 maggio): vince Amici ma la finale non sfonda, boom per Sinner; BOOM! DOMENICA IN: MARA VENIER SCIOGLIE LA RISERVA. ECCO TUTTE LE NOVITÀ.

Domenica In, Mara Venier tra lacrime e (forse) addio: Ci vediamo a settembre?, l’appello di Rosanna Fratello e commozione con VendittiNella puntata di Domenica In di domenica 24 maggio 2026 Rosanna Fratello ha provato a stuzzicare Mara Venier sul futuro, poi la commozione con Venditti ... libero.it

Domenica In, Mara Venier e la sindrome Pooh: quell'addio annunciato che non si concretizza maiQuest'ultima, in tal senso, somiglia ai Pooh, intrappolati in un eterno concerto di congedo che non si conclude mai. E se è legittimo che la diretta interessata difenda il suo territorio, rivendicando ... today.it