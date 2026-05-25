Mara Venier ha accettato la richiesta della Rai | la decisione sul suo futuro a Domenica In

Mara Venier continuerà a condurre Domenica In anche nella prossima stagione. La decisione è stata comunicata dalla Rai, che ha confermato il suo impegno nel programma. La conduttrice aveva più volte annunciato l'intenzione di lasciare, ma alla fine ha accettato la proposta dell'emittente. Nessuna data ufficiale di addio è stata annunciata, e il suo futuro nello show resta confermato.

Nemmeno stavolta si concretizza l'addio a Domenica In da parte di Mara Venier, ipotesi che lei stessa ha più volte prospettato. Anche per la prossima stagione, infatti, il nome della conduttrice al timone del programma per 17 edizioni - di cui sette consecutive, dal 2019 a quella attualmente in. 🔗 Leggi su Today.it

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