Mammucari punito da Mara Venier entra a fine puntata | siparietto e abbraccio il gelo sul futuro della ‘zia’ a Domenica In
Mammucari “punito”: ingresso a sorpresa (sui titoli di coda). Nessun ultimatum, nessuna rottura definitiva. Ma Mara Venier non ha fatto sconti. Dopo lo scontro della scorsa settimana, Teo Mammucari sparisce per tutta la puntata del 22 marzo di Domenica In. Nessuna presenza iniziale, nessuna spalla, nessun siparietto. Poi, quando tutto sembra finito, accade il colpo di scena: alle 17:05, con i titoli di coda già in corso, Mammucari entra in studio. Un ingresso simbolico, quasi una “punizione televisiva”. “Deve entrare qualcuno”, dice Mara Venier con tono leggero. Poi lo presenta. Arriva l’abbraccio, che smorza la tensione, ma il messaggio è passato: i tempi li decide lei. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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