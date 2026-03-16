Juli | il produttore dei record annuncia oggi il suo nuovo singolo Quelli come me prima collaborazione con Coez in uscita venerdì

Il produttore dei record ha annunciato oggi il suo nuovo singolo intitolato “Quelli come me”, che sarà disponibile da venerdì. Si tratta della prima collaborazione con Coez. Con 34 dischi di platino, 28 di oro e oltre un miliardo di stream globali, è uno dei produttori più prolifici e riconosciuti nel panorama musicale.

È il produttore dei record 34 dischi di PLATINO, 28 dischi d’ORO e oltre 1 miliardo di stream globali. Collaborazioni con Olly, Emma, Ultimo e tanti altri JULI A due anni dal successo di “Ho voglia di te” con Emma e Olly TORNA CON IL NUOVO BRANO “ Quelli come me ” prima collaborazione con COEZ FUORI OVUNQUE VENERDÌ 20 MARZO forms.sonymusicfans.comcampaignjuli La sua “firma” musicale è la più riconoscibile della scena attuale, ha all’attivo 34 dischi di PLATINO e 28 dischi d’ORO e un totale di oltre 1 miliardo di stream globali: JULI torna con il nuovo brano “Quelli come me”, prima collaborazione con Coez, in uscita venerdì 20 marzo in radio e in digitale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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