Enrico Nigiotti, cantante e autore, ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Ogni volta che non so volare” e il 13 marzo ha pubblicato il suo nuovo album intitolato “Maledetti Innamorati”. Durante un’intervista video, ha parlato di come i figli abbiano aumentato la sua sensibilità e ha raccontato che il duetto con Olly rappresenta un inno alla loro amicizia.

Enrico Nigiotti reduce dal Festival di Sanremo dove ha partecipato in gara con il brano “Ogni volta che non so volare”, lo scorso 13 marzo ha pubblicato il suo nuovo album dal titolo “Maledetti Innamorati”. Il nuovo disco raccoglie 11 canzoni e prende forma a partire da brani scritti nell’arco degli ultimi due anni, in cui la vita di Nigiotti ha attraversato una profonda trasformazione dopo la nascita dei suoi due figli. Intervista a Enrico Nigiotti: “vi presento il mio album”. All’interno della tracklist trova spazio anche “L’amore è L’amore va”, l’unico pezzo con un ospite del disco. Nato dall’unione di una canzone già edita di Olly e di una di Nigiotti, proprio quella grazie alla quale i due si sono conosciuti e poi ritrovati. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Enrico Nigiotti racconta “Maledetti Innamorati”: “I miei figli mi hanno dato più sensibilità. Sanremo? Un’epifania. Il duetto con Olly è l’inno alla nostra amicizia” – Intervista Video

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E anche quando sarà chiaro che non c'è più niente Tu credimi, credimi, credimi, credimi, credimi sempre Enrico Nigiotti a Radio2 Social Club In diretta ora a Radio2 Social Club su #Radio2 e domani alle 8.45 su #Rai2 - facebook.com facebook

Stasera a #SanremoTop saranno ospiti Sal Da Vinci, Sayf, Nayt, Serena Brancale, Luché, J-Ax, Samurai Jay, Raf, Malika Ayane, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta e Colombre, Patty Pravo, Dargen D’Amico, Leo Gassmann, Mara Sattei, Eddie Brock e Angelica B x.com