Mara Sattei | Ho vissuto la solitudine ma non la demonizzo Sanremo? Felice anche del penultimo posto

Da fanpage.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quattro anni dal suo album d’esordio, Mara Sattei torna sul palco e presenta un nuovo lavoro discografico che affronta temi come la solitudine e il blocco creativo. Durante l’evento, ha dichiarato di aver vissuto momenti di isolamento senza demonizzarli, e ha partecipato a Sanremo 2026, esibendosi con il brano

Mara Sattei ritorna, a quattro anni di distanza dal disco d'esordio con "Che me ne faccio del tempo": un album intimo, in cui esplora la solitudine, il blocco della scrittura, ma anche l'amore con "Le cose che non sai di me" a Sanremo 2026. Qui l'intervista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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