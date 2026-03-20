Mara Sattei | Ho vissuto la solitudine ma non la demonizzo Sanremo? Felice anche del penultimo posto

Dopo quattro anni dal suo album d’esordio, Mara Sattei torna sul palco e presenta un nuovo lavoro discografico che affronta temi come la solitudine e il blocco creativo. Durante l’evento, ha dichiarato di aver vissuto momenti di isolamento senza demonizzarli, e ha partecipato a Sanremo 2026, esibendosi con il brano

Mara Sattei ritorna, a quattro anni di distanza dal disco d'esordio con "Che me ne faccio del tempo": un album intimo, in cui esplora la solitudine, il blocco della scrittura, ma anche l'amore con "Le cose che non sai di me" a Sanremo 2026. Qui l'intervista. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Mara Venier: “Non ho mai detto o Mammucari o me a Domenica In. Ma quando ho un ospite, Teo non entra più” Sanremo 2026, l’abito di Mara Sattei per la terza serata del Festival: look e stilistaQual è l’abito di Mara Sattei per la terza serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante ha deciso... Mara Sattei “ospite” di Antonella Fiordelisi a Sanremo 2026 Approfondimenti e contenuti su Mara Sattei Temi più discussi: Mara Sattei racconta il nuovo album, il ritorno a Sanremo e Jameson Distilled Sounds; MARA SATTEI: il nuovo album CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO; Domenica In, Mara Venier vuota il sacco sul caso Teo Mammucari: Dove ci sono io non può entrare lui; Mara Sattei, Le cose che non sai di me: chi è, fidanzato, età, vita privata | Ascolti flop per il brano. Mara Sattei: Ho vissuto la solitudine ma non la demonizzo. Sanremo? Felice anche del penultimo postoMara Sattei ritorna, a quattro anni di distanza dal disco d’esordio con Che me ne faccio del tempo: un album intimo, in cui esplora la solitudine, il blocco della scrittura, ma anche l’amore con Le ... fanpage.it Mara Sattei racconta il nuovo album, il ritorno a Sanremo e Jameson Distilled SoundsAbbiamo incontrato la cantautrice per farci raccontare del suo nuovo disco, il più personale della sua carriera, del suo ritorno al Festival dopo tre anni e dell’esperienza a Dublino con Anderson .Paa ... rollingstone.it & – “ ” Venerdì è uscito il nuovo brano “Mi Penserai”, che vede Mara Sattei collaborare con Elisa in un incontro di voci intenso e raffinato. La canzone racconta il momento in cui una storia finisce ma lascia tracce - facebook.com facebook "Le cose che non sai di me" è il brano che Mara Sattei ha portato quest'anno a Sanremo… La state cantando anche voi #Amici25 x.com