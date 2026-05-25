Mara Maionchi stronca Sal Da Vinci dopo la performance agli Eurovision 2026 | Per sempre sì? Due coglii

Mara Maionchi ha commentato duramente la performance di Sal Da Vinci agli Eurovision 2026, definendola con un’espressione volgare. Ha criticato l’uso dell’autotune e ha espresso giudizi severi sul suo stile musicale, giudicandolo inadatto alle esigenze del festival. Le sue parole hanno suscitato reazioni e acceso un dibattito tra chi difende il cantante e chi condivide le critiche.

Le parole di Mara Maionchi su Sal Da Vinci dopo Eurovision 2026 stanno facendo rumore. Tra critiche alla musica tradizionale, stoccate all'autotune e giudizi taglienti sul pop moderno, la produttrice ha acceso ancora una volta il dibattito. A Mara Maionchi non interessa sembrare simpatica. Ed è probabilmente questo il motivo per cui continua a funzionare così bene anche oggi. In un panorama dove ogni intervista sembra uscita da un ufficio stampa, lei entra, si siede e parla come parlerebbe davanti a un caffè diventato freddo da mezz'ora. Anche quando si tratta del vincitore di Sanremo. Sal Da Vinci, Eurovision e quella frase che ha incendiato il web Quando Mara Maionchi ha iniziato a commentare il percorso recente di Sal Da Vinci al Core Podcast, si era già capito che non sarebbe finita con qualche frase accomodante buona . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Mara Maionchi stronca Sal Da Vinci dopo la performance agli Eurovision 2026: “Per sempre sì? Due cogli..i”

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