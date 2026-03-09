Il 3 marzo 2026 è stata depositata una domanda di registrazione del marchio “Per Sempre Sì”, che ha guadagnato notorietà grazie alla vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo. Su Instagram, è stato poi aperto un account chiamato “Per sempre si shop”. Il marchio non appartiene a Sal Da Vinci, ma si stanno verificando chi lo abbia effettivamente prenotato.

Il 3 marzo 2026 qualcuno ha depositato la domanda di registrazione del marchio “ Per Sempre Sì ”, diventato celebre grazie alla vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo. La notizia ha immediatamente catturato l’attenzione perché, a differenza di quanto si potrebbe pensare, la domanda non proviene dal cantante né da persone a lui collegate. Il deposito, ancora in fase di lavorazione, è registrato sul sito del Ministero del Made in Italy ed è relativo alla classificazione Nizza, ovvero per i gioielli. Questo significa che chi ha depositato il marchio punta a tutelare prodotti come anelli o altri oggetti di gioielleria collegati al nome “ Per Sempre Sì ”. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il marchio “Per sempre sì” non è di Sal Da Vinci: chi l’ha prenotato? Su Instagram appare “Per sempre si shop”

Articoli correlati

Qualcuno ha depositato domanda di registrazione di “Per sempre sì” come marchio ma non è stato Sal Da Vinci: cosa succede oraSul sito dal sito del Ministero del Made in Italy: "Per la precisone la richiesta è per la classificazione Nizza, per i gioielli" Sal Da Vinci...

Il marchio Per Sempre Sì soffiato a Sal Da Vinci: depositata la domanda di registrazione, ma non è suaQualcuno ha depositato la domanda di registrazione del marchio "Per Sempre Sì" il 3 marzo 2026.

Sal Da Vinci - “Per Sempre sì” con Iris e Petra

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il marchio Per sempre sì non è di Sal...

Temi più discussi: Il marchio Per Sempre Sì soffiato a Sal Da Vinci: depositata la domanda di registrazione, ma non è sua; Qualcuno ha depositato domanda di registrazione di Per sempre sì come marchio ma non è stato Sal Da Vinci: cosa succede ora; Qualcuno vuole registrare il marchio di Per sempre sì, ma non è Sal Da Vinci. L'assedio delle truffe dopo Sanremo: il caso del negozio di anelli; Per sempre sì diventa preghiera: a Margherita di Savoia 200 ragazzi cantano Sal Da Vinci durante la Messa.

Per Sempre Sì: Sal Da Vinci beffato. Cosa è successoTutti cantano Per Sempre Sì dopo Sanremo 2026, ma il titolo della hit di Sal Da Vinci è stato registrato da qualcun altro. supereva.it

Qualcuno ha depositato domanda di registrazione di Per sempre sì come marchio ma non è stato Sal Da Vinci: cosa succede oraUn mistero sul marchio della canzone vincitrice di Sanremo: qualcuno ha chiesto la registrazione di Per Sempre Sì, ma non è il cantante ... ilfattoquotidiano.it

Sal Da Vinci, tecnicamente impeccabile. - facebook.com facebook

Sal Da Vinci, le Suore Bologna cantano e ballano “Per sempre sì”. E il loro video spopola x.com