Manutenzione della segnaletica verticale chiusure nel tratto di A14 Marotta-Senigallia in entrambe le direzioni

Dalle 22 di martedì 26 alle 6 di mercoledì 27, il tratto tra Marotta Mondolfo e Senigallia sulla A14 Bologna-Taranto sarà chiuso in entrambe le direzioni. La chiusura si rende necessaria per attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale. La strada resterà interdetta al traffico durante tutto l’intervallo orario programmato. Nessuna deviazione specifica è stata indicata, e si consiglia di pianificare percorsi alternativi.

SENIGALLIA – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, sarà chiuso il tratto compreso tra Marotta Mondolfo e Senigallia, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 22 di martedì 26 alle 6 di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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