Autostrada A14 lavori e chiusure nel tratto riminese | deviazioni e date dei cantieri

Sulla A14 Bologna-Taranto, tra le 21 di questa sera e le 6 di domani mattina, sarà chiusa la stazione di Rimini Nord in uscita per chi arriva da Ancona, a causa di lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. La chiusura si inserisce in un programma di interventi che interessano il tratto riminese dell’autostrada, con deviazioni e altre chiusure previste nelle prossime settimane.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21 di questa sera, martedì 14, alle 6 di mercoledì 15 aprile, sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Tornano le chiusure notturne in autostrada: lavori nel tratto fra i caselli di Chieti e Francavilla al MareL'entrata consigliata per chi viaggia verso nord è quella di Pescara ovest Chieti, mentre chi è diretto a sud può entrare al casello Pescara sud...

A14 dir, chiusure notturne del tratto allacciamento A14–Cotignola verso RavennaSulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio, con orario...

Temi più discussi: Autostrada A14 completamente chiusa di notte nel tratto di Rimini: tutte le info e la viabilità alternativa; Chiude per una notte il tratto di A14 tra Atri Pineto e Pescara nord Città Sant’Angelo; Autostrada chiusa tra Chieti e Francavilla in direzione sud per una notte: orari e percorsi alternativi; Frana a Petacciato, riapre l’A14 Bologna-Taranto: ecco i tratti percorribili.

Frana in Molise, riaperto il tratto di Autostrada A14 che era stato chiuso a PetacciatoAustrade per l'Italia ha comunicato che alle 12:15 di questa mattina, sulla A14 Bologna-Taranto, sono stati riaperti i tratti compresi tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale ... foggiacittaaperta.it

D14 Diramazione per Ravenna, chiusura notturna tra Lugo e l’autostrada A14Autostrade per l'Italia informa che, per lavori di pavimentazione, dalle 21 di mercoledì 15 alle 5 di giovedì 16 aprile sarà chiuso il tratto compreso tra ... ravennanotizie.it

CHIUSURA ANNULLATA Annullata la chiusura della stazione di Foggia, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Pescara. #lattacco #autostradaA14 #foggia - facebook.com facebook

Riaperta l'autostrada A14 nel tratto interessato dalla frana di Petacciano. E a partire dalle 6 di domattina dovrebbe ripartire anche il traffico ferroviario sulla linea adriatica x.com