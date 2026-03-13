A1 Milano-Napoli | chiusure notturne tratto Valdichiana-Monte San Savino in entrambe le direzioni

Sulla A1 Milano-Napoli, tra il tratto Valdichiana e Monte San Savino, sono previste chiusure notturne in entrambe le direzioni. La chiusura è programmata per consentire i lavori di manutenzione affidati ad Anas. Le interruzioni saranno in vigore nelle ore notturne e interesseranno specifici orari stabiliti dall'ente. La circolazione sarà deviata su percorsi alternativi durante le chiusure programmate.

Arezzo, 13 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di competenza Anas, s arà chiuso il tratto compreso tra Valdichiana e Monte San Savino, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: -dalle 22 di lunedì 16 alle 6 di martedì 17 marzo, sarà chiuso il tratto Valdichiana-Monte San Savino, verso Firenze. L'area di servizio "Lucignano est", situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per il traffico locale, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Valdichiana, percorrere la viabilità ordinaria seguendo la segnaletica gialla indicante...