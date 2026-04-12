Feriti due ragazzini a Salerno investiti da un'auto mentre attraversavano e portati in ospedale
Due minorenni sono stati investiti mentre attraversavano la strada sul Lungomare Colombo, a Pastena, a Salerno. L’incidente è avvenuto in prossimità di un incrocio e, subito dopo, sono intervenuti i carabinieri. I due giovani sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. La polizia sta raccogliendo elementi per chiarire la dinamica dell’accaduto.
Incidente stradale a Pastena, a Salerno, sul Lungomare Colombo. Due ragazzi travolti da un'auto. Sul posto anche i carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.it
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