Due giovani di 25 anni sono stati investiti da un furgone mentre andavano al lavoro in bicicletta. Entrambi viaggiavano sulla stessa bici e stavano andando verso un allevamento locale. Il furgone coinvolto nell'incidente si è ribaltato e si è fermato in un fossato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le condizioni dei due operai non sono state rese note. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

I due 25enni viaggiavano sulla stessa bicicletta verso un allevamento della zona. Il furgone che li ha investiti è finito ribaltato in un fossato Una tragedia si è verificata all’alba a Roncoferraro, in provincia di Mantova, dove due giovani operai di 25 anni hanno perso la vita mentre si recavano al lavoro in bicicletta. L’incidente è avvenuto poco dopo le 5 del mattino in via Alessandro Volta, nella frazione di Villa Garibaldi. I due ragazzi, entrambi di nazionalità indiana secondo le prime informazioni, stavano percorrendo la strada a bordo della stessa bici diretti verso un allevamento della zona dove lavoravano. Per cause ancora in fase di accertamento, un furgone Fiat Ducato guidato da un uomo di 68 anni ha travolto i due giovani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mantova, 2 giovani operai travolti mentre andavano al lavoro in bici

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