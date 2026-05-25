Un'azienda del distretto tessile di Prato ha ripreso la produzione del panno Casentino, un tessuto tradizionale riconosciuto come simbolo del made in Italy. La produzione si inserisce in un progetto di economia circolare, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio tessile locale e sostenere pratiche più responsabili. La ripresa del tessuto coinvolge anche l’uso di materiali riciclati, integrando tradizione e innovazione nel settore tessile. La produzione si estende dal distretto di Prato fino al Casentino.

HA I PIEDI piantati nel distretto tessile di Prato, ma l’orizzonte si spinge ben oltre il Bisenzio fino ad accarezzare il Casentino, con il suo panno diventato uno dei simboli del made in Italy. Uno degli ultimi impegni di Manteco, azienda leader nei tessuti di alta qualità e nell’ economia circolare della lana è proprio il rilancio dell’iconico panno, partendo, intanto, dal filato. Di questo investimento parla Marco Mantellassi, ceo di Manteco assieme al fratello Matteo, azienda che produce il 100% in Toscana attraverso MSystem, una filiera certificata e tracciata a chilometro zero e che combina sostenibilità, innovazione e creatività. Avete acquisito Casentino Lane nel 2023 per rilanciare un progetto iconico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Manteco rilancia il panno Casentino tra tradizione ed economia circolare

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