Durante la conferenza regionale toscana su “Rifiuti ed Economia Circolare”, il Comune di Cascina ha ricevuto un premio per aver ridotto significativamente la quantità di rifiuti urbani residui. La premiazione si è svolta in occasione di un evento dedicato alla gestione sostenibile dei rifiuti e all’economia circolare nella regione. Il riconoscimento è stato assegnato per i risultati ottenuti nel settore della raccolta differenziata e della riduzione dei rifiuti.

Il Comune di Cascina è stato premiato durante la Conferenza regionale toscana su “Rifiuti ed Economia Circolare” per gli importanti risultati raggiunti nella riduzione del rifiuto urbano residuo. Nel 2024, infatti, Cascina ha fatto registrare una produzione pro capite di rifiuto urbano residuo (RUR) pari a 95,6 kg per abitante, un dato che colloca il Comune tra i 39 in Toscana (su un totale di 273) che si mantengono sotto la soglia dei 100 kg annui. “Si tratta di un risultato molto importante per Cascina – sottolinea il sindaco Michelangelo Betti – perché va a sommarsi a quello della raccolta differenziata che vede il nostro territorio all’81,35%, ovvero tra i 45 Comuni della Toscana a superare la quota dell’80% e tra i primi 5 con dimensioni simili al nostro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Cascina premiata a "Rifiuti ed Economia Circolare"

