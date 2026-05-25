Manovre pericolose sulla via Emilia scatta il controllo | fermato e denunciato ubriaco al volante con la cocaina nascosta in auto
Un uomo di 60 anni è stato fermato dai carabinieri sulla via Emilia e denunciato per guida in stato di ebbrezza. Durante il controllo, è stato trovato anche con della cocaina nascosta nell’auto. I militari hanno fermato il veicolo dopo aver notato manovre pericolose e hanno sottoposto il conducente ai test di rito. L’uomo è stato denunciato e la droga sequestrata.
I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, hanno denunciato un 60enne italiano per guida in stato di ebrezza. Per il protagonista della vicenda, è stata inoltre applicata la sanzione accessoria del ritiro della patente, del sequestro del veicolo e la segnalazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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