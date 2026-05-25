Manovre pericolose sulla via Emilia scatta il controllo | fermato e denunciato ubriaco al volante con la cocaina nascosta in auto

Notizia in breve

Un uomo di 60 anni è stato fermato dai carabinieri sulla via Emilia e denunciato per guida in stato di ebbrezza. Durante il controllo, è stato trovato anche con della cocaina nascosta nell’auto. I militari hanno fermato il veicolo dopo aver notato manovre pericolose e hanno sottoposto il conducente ai test di rito. L’uomo è stato denunciato e la droga sequestrata.