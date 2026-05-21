Ubriaco al volante di un autocarro l’altro fa manovre pericolose | due denunce

Da ilpiacenza.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia locale di Piacenza ha denunciato due conducenti coinvolti in controlli sulla strada. Uno di loro era alla guida di un autocarro sotto l’effetto di alcol, mentre l’altro ha effettuato manovre pericolose durante la circolazione. Le operazioni di verifica sono state condotte per prevenire comportamenti a rischio e garantire la sicurezza sulla viabilità. I due conducenti sono stati segnalati alle autorità competenti, che hanno avviato le procedure legali del caso.

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Due conducenti sono stati denunciati dalla polizia locale di Piacenza nell’ambito dei controlli sul territorio e sulla sicurezza della circolazione stradale, finalizzati a prevenire comportamenti di guida pericolosi e a contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza.Il primo intervento. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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