Ubriaco al volante e senza patente | in auto anche la cocaina

Un uomo è stato fermato alla guida di un’auto a noleggio, nonostante la patente gli fosse stata revocata. Durante il controllo, gli è stato riscontrato di essere sotto l’effetto di cocaina e di essere ubriaco. L’auto era intestata a un’altra persona, e lui guidava senza averne il possesso legale. La polizia ha proceduto con il sequestro del veicolo e l’arresto dell’uomo.

Fermato durante i controlli pasquali, guidava nonostante la patente revocata ed è risultato positivo all’alcoltest. Nella vettura è stata rinvenuta anche droga. È uno degli episodi che emergono dal bilancio degli interventi dei carabinieri tra Udine e provincia Guidava un’auto a noleggio intestata a un’altra persona, nonostante la patente gli fosse stata revocata. Quando i carabinieri lo hanno fermato, è risultato positivo all’alcoltest. Non solo: durante il controllo è stato trovato anche in possesso di una modica quantità di cocaina. Protagonista un 52enne residente in provincia di Udine, denunciato all’autorità giudiziaria. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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