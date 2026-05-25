Manfredonia invasione di coleotteri neri e marroni | cosa sono

Notizia in breve

Da due giorni, a Manfredonia, si registra un'abbondante presenza di insetti neri e marroni, identificati come coleotteri. L’invasione è attribuita al riscaldamento stagionale, che ha favorito la loro comparsa. Non sono stati segnalati danni o rischi specifici, né interventi di controllo in atto. La presenza si concentra in aree urbane e periferiche, dove si nota un aumento visibile degli esemplari. Nessuna informazione ufficiale sulla durata o sull’origine precisa dell’invasione.