Maggiolini in casa in primavera | come distinguerli dagli altri coleotteri e cosa li attira in casa
Durante la primavera, i maggiolini, coleotteri di piccole dimensioni noti per il loro aspetto goffo, possono entrare nelle abitazioni attirati dalle luci artificiali. Questi insetti sono considerati innocui e si distinguono da altri coleotteri per alcune caratteristiche visive. La loro presenza in casa si verifica principalmente in questa stagione, quando cercano ambienti caldi e luminosi.
In primavera i maggiolini, coleotteri goffi e innocui, possono talvolta entrare in casa, disorientati dalle luci artificiali. Ecco come riconoscere questi insetti chiamati anche "vaccarielli di San Giovanni" e come allontanarli facilmente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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