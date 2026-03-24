Maggiolini in casa in primavera | come distinguerli dagli altri coleotteri e cosa li attira in casa

Durante la primavera, i maggiolini, coleotteri di piccole dimensioni noti per il loro aspetto goffo, possono entrare nelle abitazioni attirati dalle luci artificiali. Questi insetti sono considerati innocui e si distinguono da altri coleotteri per alcune caratteristiche visive. La loro presenza in casa si verifica principalmente in questa stagione, quando cercano ambienti caldi e luminosi.