Quitadamo Molo21 | A Manfredonia richiedenti asilo non una invasione

A Manfredonia, chi arriva non è considerato un'invasione, ma semplicemente richiedenti asilo. Questa affermazione è stata fatta da un rappresentante di Molo21, che ha specificato che le persone che si presentano in città sono individui in cerca di protezione e non rappresentano una minaccia. La discussione riguarda il modo in cui l’arrivo di questi individui viene percepito e rappresentato nel contesto locale.

Non è uno slogan, è uno status giuridico. Significa che queste persone hanno chiesto protezione allo Stato italiano perché fuggono da guerre, persecuzioni, violenze, situazioni che mettono a rischio la loro vita. E finché quella richiesta non viene valutata, hanno il diritto di essere accolte. Non sono “un’invasione”. Non sono “un problema da ripulire”. Non sono numeri: sono persone in attesa di una risposta, spesso dopo viaggi che nessuno sceglierebbe di fare se avesse un’alternativa. E c’è una cosa che va detta senza giri di parole: noi, qui, non decidiamo nulla. Non lo decide la città, non lo decide la pancia della gente, non lo decide chi urla di più.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Quitadamo (Molo21): “A Manfredonia richiedenti asilo, non una invasione” Notizie correlate Leggi anche: Manfredonia, Molo21: “Non esiste alcuna invasione, né allarme sicurezza. Costruita narrazione distorta” Trasferimenti richiedenti asilo dal Cara di Borgo Mezzanone a Manfredonia: notizia vera o voci infondate?Trasferimenti richiedenti asilo dal Cara di Borgo Mezzanone a Manfredonia: notizia vera o voci infondate? Quanto accaduto questa mattina nell’area... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Manfredonia, Giardini Scaloria. Quitadamo: Prendiamocene cura. RICHIEDENTI ASILO Manfredonia, Molo 21: Sull’accoglienza narrazione distorta, nessuna emergenza sicurezzaSul fronte sicurezza, la posizione del movimento è netta: non esisterebbe alcuna emergenza né fenomeni fuori controllo. statoquotidiano.it Manfredonia, Giardini Scaloria. Quitadamo: Prendiamocene curaManfredonia, Giardini Scaloria. Quitadamo: Prendiamocene cura L’apertura dei Giardini Scaloria - Senior Park segna un passaggio importante per la nostra ... ilsipontino.net