Terni gestione esterna per due asili nido comunali | concessione da oltre 1,5 milioni di euro
Il Comune di Terni ha deciso di affidare a un gestore esterno la gestione dei servizi educativi di due asili nido comunali, il “Peter Pan” di via Rosselli e il nido aziendale di via Cadore. La concessione, che ha un valore complessivo superiore a 1,5 milioni di euro, riguarda l’intera gestione di queste strutture. La scelta comporta la stipula di un accordo tra l’amministrazione comunale e l’azienda che si occuperà delle attività educative e della gestione quotidiana.
Il Comune di Terni si prepara ad affidare a un gestore esterno i servizi educativi di due asili nido comunali: il “Peter Pan” di via Rosselli e il nido aziendale di via Cadore. In merito è stata presentata una proposta di delibera dall’assessore Tiziana Laudadio, che nei prossimi giorni approderà. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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