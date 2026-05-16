Terni gestione esterna per due asili nido comunali | concessione da oltre 1,5 milioni di euro

Il Comune di Terni ha deciso di affidare a un gestore esterno la gestione dei servizi educativi di due asili nido comunali, il “Peter Pan” di via Rosselli e il nido aziendale di via Cadore. La concessione, che ha un valore complessivo superiore a 1,5 milioni di euro, riguarda l’intera gestione di queste strutture. La scelta comporta la stipula di un accordo tra l’amministrazione comunale e l’azienda che si occuperà delle attività educative e della gestione quotidiana.

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