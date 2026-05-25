Durante la puntata di ieri di Domenica In, il conduttore è scomparso improvvisamente dallo studio senza spiegazioni, lasciando il pubblico senza chiarimenti. In sua assenza, un collaboratore ha continuato la trasmissione, ma sul set si nota un dettaglio che ha attirato l’attenzione degli spettatori. La scena si è conclusa con il conduttore che si è allontanato senza apparenti motivi, e il programma è proseguito senza di lui. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alla sua assenza.

Un finale di puntata avvolto nel mistero quello andato in onda a Domenica In ieri 24 maggio. Nell’appuntamento su Rai 1, penultimo della stagione, l’ assenza di Teo Mammucari ha sollevato interrogativi tra il pubblico e alimentato nuove speculazioni sui rapporti dietro le quinte del programma condotto da Mara Venier. Il comico romano, ormai presenza abituale nel segmento conclusivo con il suo gioco telefonico, non si è presentato in studio. A rendere il tutto ancora più singolare è stato il fatto che il gioco sia andato regolarmente in onda e per giunta con la scritta dietro “La cassaforte di Teo” ma senza alcuna spiegazione ufficiale da parte della conduttrice. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Mammucari sparisce da Domenica In, ma in studio resta un dettaglio che lascia perplessi

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