A Domenica In sparisce Teo Mammucari Venier presenta il suo gioco e non dà spiegazioni
A Domenica In, Teo Mammucari non è stato presente e non sono state fornite spiegazioni sulla sua assenza. La conduttrice ha concluso la puntata presentando il suo gioco, accompagnata solo da due collaboratori. La puntata si è conclusa senza ulteriori dettagli sul motivo dell’assenza di Mammucari, lasciando un alone di mistero sulla sua partecipazione futura.
Finale col giallo per la penultima puntata di Domenica In, con Venier che chiude la puntata presentando il gioco di Teo Mammucari affiancata solo da Cerno e Miccio. Nessuna spiegazione della conduttrice per l'assenza del comico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Teo Mammucari sparisce da Domenica In: gelo con Mara Venier dopo lo scontro in diretta
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