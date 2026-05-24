A Domenica In sparisce Teo Mammucari Venier presenta il suo gioco e non dà spiegazioni

Notizia in breve

A Domenica In, Teo Mammucari non è stato presente e non sono state fornite spiegazioni sulla sua assenza. La conduttrice ha concluso la puntata presentando il suo gioco, accompagnata solo da due collaboratori. La puntata si è conclusa senza ulteriori dettagli sul motivo dell’assenza di Mammucari, lasciando un alone di mistero sulla sua partecipazione futura.