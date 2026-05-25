Malta regala l’intelligenza artificiale a tutti | è il primo Paese al mondo

Malta è il primo Paese al mondo a lanciare un programma nazionale di alfabetizzazione all’intelligenza artificiale rivolto a tutta la popolazione residente. L’obiettivo è rendere accessibile e comprensibile l’uso dell’intelligenza artificiale a cittadini di ogni età, promuovendo la conoscenza e l’uso consapevole di questa tecnologia. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto del programma o sulle modalità di implementazione.

Malta diventa il primo Paese al mondo a varare un programma nazionale di alfabetizzazione all’ intelligenza artificiale rivolto all’intera popolazione residente. L’iniziativa “AI for Everyone” è partita sette giorni fa e ha l’obiettivo di fornire a cittadini e residenti competenze di base per comprendere e utilizzare gli strumenti di AI nella vita quotidiana e nel lavoro ed è previsto un anno di abbonamento gratuito a ChatGPT Plus o Copilot. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il governo maltese, OpenAI e Microsoft ed è inserito in un piano più ampio da 100 milioni di euro per la trasformazione digitale del Paese. Gli investimenti riguardano anche cybersicurezza, blockchain, realtà virtuale e robotica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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