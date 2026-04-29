Verso il Primo maggio le sfide dell' intelligenza artificiale nel mondo del lavoro | Bisogna stare al passo coi tempi

In vista del Primo maggio, si discute delle sfide che l’intelligenza artificiale pone nel mercato del lavoro. Le innovazioni tecnologiche richiedono un adeguamento delle competenze e delle modalità di lavoro, ma si sottolinea anche l’importanza di mantenere un’occupazione dignitosa e valorizzare le capacità umane. La disoccupazione nella città è alta e i riferimenti ai dati locali evidenziano le difficoltà di un settore in rapida evoluzione.