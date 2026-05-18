Malta regala a tutti i cittadini un abbonamento a Chat GPT per alfabetizzare il Paese all’AI

Malta ha annunciato l’introduzione di un programma nazionale di alfabetizzazione all’intelligenza artificiale destinato a tutti i cittadini residenti. Come parte di questa iniziativa, il Paese offrirà a ogni residente un abbonamento gratuito a ChatGPT, una piattaforma di intelligenza artificiale. La decisione segue il bonus offerto in passato a chi rinunciava alla patente di guida. Malta si distingue così come il primo Stato al mondo a proporre un progetto di questa portata per diffondere la conoscenza dell’AI tra la popolazione.

Dopo il bonus per chi decide di rinunciare alla patente, Malta diventa il primo Paese al mondo a lanciare un programma nazionale di alfabetizzazione all’intelligenza artificiale rivolto all’intera popolazione residenti sull’isola. Il progetto, chiamato « AI for Everyone », è operativo da oggi e punta a fornire a cittadini e residenti gli strumenti per comprendere e utilizzare l’AI nella vita quotidiana e nel lavoro. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il governo maltese, OpenAI e Microsoft e rientra in un più ampio piano da 100 milioni di euro dedicato alla trasformazione digitale del Paese attraverso investimenti in intelligenza artificiale, cybersicurezza, blockchain, realtà virtuale e robotica. 🔗 Leggi su Open.online

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