Una donna di 71 anni è stata soccorsa nel bosco di Sant’Oreste, in provincia di Roma, dopo aver accusato un malore improvviso mentre stava raccogliendo asparagi selvatici. L’intervento dei soccorritori ha permesso di portarla in salvo in un’area difficile da raggiungere. La donna si trovava in un punto impervio del bosco al momento del malore.

Salvata una donna di 71 anni che ha accusato un malore improvviso mentre si trovava in un’area impervia di un bosco nel Comune di Sant’Oreste, in provincia di Roma, per la raccolta di asparagi selvatici. Intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco. L’allarme è scattato intorno alle 16 di ieri, quando la compagnia dei carabinieri di Bracciano ha attivato la pattuglia del nucleo Forestale di Sant’Oreste, impegnata nel consueto servizio di controllo del territorio. I militari hanno immediatamente raggiunto la località “Lisanello”, dove sono riusciti a individuare la donna all’interno della fitta vegetazione, dove si era inoltrata, insieme al marito, alla ricerca di asparagi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: accusa malore nel bosco durante raccolta asparagi, salvata 71enne a Sant’Oreste

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