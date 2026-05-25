Malore improvviso sul camion muore a soli 51 anni
Un uomo di 51 anni è morto lunedì mattina a Rezzato, dopo aver accusato un malore improvviso mentre era a bordo del suo camion in via Garibaldi. L’incidente è avvenuto poco dopo le 7. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma i tentativi di rianimarlo sono risultati vani.
Si è sentito male all'improvviso, lunedì mattina poco dopo le 7 mentre era a bordo del suo camion nella zona di Via Garibaldi a Rezzato: a nulla, purtroppo, sono valsi i ripetuti tentativi di rianimarlo. È morto così il camionista di 51 anni colto da un malore, probabilmente un infarto. Nessun. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Piccolo incidente con il camion sgombra neve scania truck snow accident
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