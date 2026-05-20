Malore al lavoro muore giardiniere di 51 anni

Un uomo di 51 anni è deceduto dopo aver accusato un malore mentre si trovava al lavoro. I colleghi hanno chiamato i soccorsi, che sono intervenuti tempestivamente sul posto. I sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione, ma non sono riusciti a salvarlo. La vittima lavorava come giardiniere e si trovava in un’area verde quando si è sentito male. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Il malessere, la richiesta d’aiuto al collega e la disperata corsa per trovare soccorso. Tragedia nella mattinata di martedì 19 maggio a Riva di Solto, comune della sponda bergamasca del Lago d’Iseo: un uomo di 51 anni è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava al lavoro. L’allarme è stato lanciato intorno alle 9.30 da via Ronchelli, nelle vicinanze del municipio del paese. Secondo quanto emerso, il 51enne, giardiniere e dipendente di un vivaio del Sebino, avrebbe accusato un forte malessere mentre si trovava a bordo del furgone aziendale. Il collega alla guida avrebbe immediatamente cercato un punto dove poter ricevere assistenza, dirigendosi verso il centro del paese per cercare un medico e chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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