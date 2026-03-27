Nel pomeriggio di venerdì 27 marzo, a Rodengo Saiano, un uomo di 35 anni è deceduto a causa di un malore improvviso mentre si trovava all’interno di una palestra nel complesso commerciale di via Industriale. La vittima, titolare di un’impresa, si trovava sul posto durante l’orario di lavoro ed è stata soccorsa immediatamente dai sanitari, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

La vittima è il titolare di un'impresa di facchinaggio: il suo cuore si è fermato poco dopo il ricovero al Civile di Brescia Dramma nella tarda mattinata di venerdì 27 marzo a Rodengo Saiano, dove un uomo di 35 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre si trovava al lavoro all’interno di una palestra situata nel complesso commerciale di via Industriale. La vittima, titolare di un’impresa di facchinaggio e residente a Castenedolo, si è accasciata al suolo davanti agli occhi dei colleghi, perdendo immediatamente i sensi mentre si stava occupando dello spostamento di alcuni macchinari. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, poco prima del crollo l’uomo avrebbe avvertito un malessere, riuscendo appena a riferire ai presenti di non sentirsi bene. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Malore improvviso mentre lavora, titolare di un’impresa muore a soli a 35 anni

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