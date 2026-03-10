Un docente di 52 anni è deceduto improvvisamente a causa di un malore. La notizia ha colpito il mondo della scuola e della ristorazione a Brescia, dove Dino Filippi era conosciuto come chef. La scomparsa del professionista ha suscitato grande cordoglio tra colleghi e amici, che si sono uniti nel ricordo di una figura apprezzata.

IDRO. “ Lo ricordiamo con profonda gratitudine e affetto per la passione, la professionalità e l’umanità che per oltre vent’anni ha saputo trasmettere agli studenti e ai colleghi del nostro Istituto”. Lutto nel mondo della scuola e della ristorazione bresciana per la scomparsa a 52 anni dello chef Dino Filippi. A ricordarlo sono i colleghi e i suoi studenti. Era docente di cucina nella sezione alberghiera dell’Istituto Perlasca di Idro. Nei giorni scorsi era stato colto da un malore improvviso e immediatamente era stato portato in ospedale. Nonostante in tentativi dei medici di salvargli la vita, purtroppo, il cuore di Filippi si è fermato. Originario di Gardone Valtrompia era molto conosciuto per la professionalità e l’attenzione rivolta all’insegnamento. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Malore improvviso, morto docente di 52 anni

