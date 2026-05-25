L'Università di Genova ha rimosso i profili di Montefalcone e Oddenino, legale di Gualtieri, in relazione a una crociera scientifica. La nota dell'ateneo tenta di spiegare la decisione, mentre il legale della famiglia di Gualtieri afferma che Federico era presente per partecipare all’attività. Riccio sottolinea che Federico Gualtieri era effettivamente lì per questa crociera, insieme agli altri partecipanti.

L'ateneo ha pubblicato una nota nella quale ha provato a giustificarsi. Il legale della famiglia di Federico Gualtieri, Antonello Riccio, non ha dubbi: "Certamente Federico era lì per questa crociera scientifica insieme agli altri. L'università di Genova si chiama fuori ma lo vedremo. Faremo tutte l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Maldive, Università di Genova cancella i profili di Montefalcone e Oddenino, legale di Gualtieri: "Si sta tirando fuori"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Maldive, lUniversità di Genova cancella anche il profilo di Muriel Oddenino

Notizie e thread social correlati

Maldive, l?Università di Genova cancella anche il profilo di Muriel Oddenino. Giallo sulle mail con Montefalcone: cosa non torna?L’università di Genova ha rimosso anche il profilo di Muriel Oddenino, assegnista di ricerca, coinvolta nella vicenda delle Maldive.

Sul sito dell’Università di Genova spariti i profili di Montefalcone e Oddenino, morte alle Maldive. La spiegazione dell’ateneoSul sito dell’Università di Genova sono stati rimossi i profili dei professori deceduti alle Maldive.

Temi più discussi: Sub morti alle Maldive, università di Genova: Immersione non rientrava nelle attività di missione; Sub morti alle Maldive: aperto fascicolo per omicidio colposo; Maldive, due delle vittime erano in missione per l'università di Genova; Università Genova cancella la pagina di Montefalcone: Non collabora più. Il marito: Fretta che non comprendo.

Uno dei legali dei familiari della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, due delle cinque vittime dell'immersione alle Maldive: L'università di Genova sapeva #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… x.com

Maldive, 5 italiani morti in una grotta durante un'escursione subacquea: Tra loro Monica Montefalcone, professoressa dell'Università di Genova reddit

Sub italiani morti alle Maldive, l'università di Genova cancella i profili di Montefalcone e OddeninoVerrà formalizzato oggi l'incarico per eseguire le autopsie sui cadaveri recuperati nelle grotte di Hekunu Kandu dal rescue team finlandese di Dan Europe, incarico che sarà conferito alle 12 in procur ... ansa.it

Sub morti, l’Università di Genova rimuove anche il profilo della ricercatrice OddeninoL’ateneo, che aveva già cancellato quello della professoressa Monica Montefalcone, fa sapere: Procedure informatiche legate al decesso, nessuna ... genova.repubblica.it