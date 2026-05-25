L’università di Genova ha rimosso anche il profilo di Muriel Oddenino, assegnista di ricerca, coinvolta nella vicenda delle Maldive. La cancellazione si aggiunge a quella del profilo di Monica Montefalcone, docente associata del Dipartimento di Scienze della Terra, anch’essa coinvolta nella vicenda. Restano aperti i dubbi sulle email scambiate con Montefalcone, che non tornano. La vicenda riguarda la tragedia avvenuta nelle Maldive e il coinvolgimento di queste figure.

Oltre al profilo della professoressa associata del Distav, Monica Montefalcone, anche quello dell'assegnista di ricerca Muriel Oddenino, come Montefalcone vittima della tragedia alle Maldive, non risulta più attivo sulla rubrica del sito dell'Università di Genova, dove compare la scritta «Persona non trovata» e poi sotto: «La persona che stai cercando non collabora più con l'Università». Nessun commento in merito dall'Università di Genova, contattata dall'Adnkronos. «Non voglio sottolineare che hanno già cancellato la sua presenza dal sito dell'università, con una fretta che io non comprendo», aveva detto qualche giorno fa il marito di Montefalcone, Carlo Sommacal. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Maldive, l?Università di Genova cancella anche il profilo di Muriel Oddenino. Giallo sulle mail con Montefalcone: cosa non torna?

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L'Università di Genova cancella la pagina di Montefalcone, il marito: «Fretta incomprensibile»

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Oltre al profilo della professoressa associata del Distav, Monica Montefalcone, l’Università di Genova ha rimosso anche quello dell'assegnista di ricerca Muriel Oddenino. Entrambe sono vittime della tragedia delle Maldive, dove hanno perso la vita anche la fi x.com

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