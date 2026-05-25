Oggi sono state eseguite le autopsie sui sub italiani deceduti nelle Maldive. Nel frattempo, nel tratto di mare ligure, si è svolto il funerale della docente scomparsa, con il marito che ha commentato contro le illazioni sulla sua attività professionale, sottolineando che possedeva tutti i brevetti. Da alcuni giorni, la scheda personale della docente non è più visibile sul sito dell’università di appartenenza.

Gli esami autoptici dovranno chiarire le cause esatte della morte dei cinque sub, mentre proseguono anche gli accertamenti della squadra mobile di Genova. Al centro dell’indagine ci sono soprattutto le immersioni nella grotta di Hekunu Kandu e il materiale recuperato dal team finlandese di Dan Europe: GoPro, computer subacquei e attrezzature che potrebbero aiutare a ricostruire gli ultimi minuti prima della tragedia. Una preghiera in mare, a 17 metri di profondità Parallelamente all’inchiesta giudiziaria, oggi sarà anche il giorno del dolore e del ricordo. Nei fondali liguri, davanti al Cristo degli Abissi nella baia di Camogli, gli studenti del Distav-UniGe renderanno omaggio alla professoressa Monica Montefalcone con una preghiera a 17 metri di profondità: il mare era il centro della sua vita professionale e personale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Maldive, oggi le autopsie sui sub italiani. L’ultimo saluto alla professoressa Monica Montefalcone nei fondali liguri. Il marito: «Mi fa male sentire illazioni su di lei: aveva tutti i brevetti»

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Maldive, recuperati i corpi di due dei sub italiani morti nella Grotta degli squali

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