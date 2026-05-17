Il marito di Monica Montefalcone ha chiesto di mettere fine alle speculazioni sulla sua compagna, commentando la situazione delle Maldive. Nel frattempo, le autorità hanno sospeso le licenze degli armatori del piroscafo “Duke of York”. Carlo Sommacal ha dichiarato che la sua moglie era in loco per una crociera scientifica e non turistica, precisando la sua presenza in quella fase. La vicenda si sta sviluppando in un contesto di attenzione mediatica e di verifiche ufficiali.

Sospese le licenze agli armatori del “Duke of York”. Carlo Sommacal rompe il silenzio e difende la moglie: “Era lì per una crociera scientifica, non turistica” “Sono distrutto, stanco, non mangio e non dormo da quel maledetto giovedì”. Queste le parole di Carlo Sommacalmarito di Monica Montefalcone e padre di Giorgia, disperse duranteun’immersione alle Maldive. In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera spiega di non trovarsi nella casa di Pegli, ma si è trasferito temporaneamente nell’abitazione del fratello, scomparso due anni fa, per occuparsi di una perdita d’acqua. “Avevo bisogno di fare qualcosa”, racconta, ma alcune notizie lo hanno fatto esplodere: “Mi sono stufato di sentire congetture su mia moglie. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maldive, il marito di Monica Montefalcone: “Basta con le congetture su di lei”

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