Maldive oggi le autopsie | le GoPro potrebbero svelare il mistero

Notizia in breve

Oggi si svolgono le autopsie sulle cinque vittime della tragedia subacquea nelle grotte di Hekunu Kandu alle Maldive. Le autorità esaminano anche le riprese registrate con telecamere GoPro trovate sul luogo, che potrebbero fornire elementi sulla dinamica dell’incidente. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità. Le analisi sui corpi e sui dispositivi digitali sono parte delle procedure in corso.