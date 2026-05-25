Maldive oggi le autopsie | le GoPro potrebbero svelare il mistero
Oggi si svolgono le autopsie sulle cinque vittime della tragedia subacquea nelle grotte di Hekunu Kandu alle Maldive. Le autorità esaminano anche le riprese registrate con telecamere GoPro trovate sul luogo, che potrebbero fornire elementi sulla dinamica dell’incidente. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità. Le analisi sui corpi e sui dispositivi digitali sono parte delle procedure in corso.
Si apre oggi una fase decisiva nell'inchiesta sulla tragedia subacquea che ha strappato cinque vite nelle grotte di Hekunu Kandu. Alle 12, nella procura di Busto Arsizio, la pm Nadia Alessandra Calcaterra - che agisce per delega della procura di Roma, titolare del fascicolo - conferirà formalmente l'incarico per le autopsie sui corpi recuperati dal team di soccorso finlandese di Dan Europe. A comporre il collegio peritale sono stati designati tre specialisti: il medico legale Luca Tajana, dell'Istituto di medicina legale dell'Università di Pavia, la tossicologa Cristiana Stramesi e Luciano Ditri, anestesista-rianimatore con specializzazione in medicina sportiva e subacquea. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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Prima della tragedia delle Maldive, c’era la scienza. Prima delle autopsie, dei telefoni sequestrati e delle ricostruzioni ancora da completare, c’erano le spedizioni, i campioni, gli atolli, i sedimenti, i coralli, i paper. Monica Montefalcone, professoressa associata facebook
Nei prossimi giorni le autopsie sui corpi dei cinque sub morti alle Maldive. L'inchiesta si concentra su mail e strumentazioni. ? rainews.it/tgr/liguria x.com
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