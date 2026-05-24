Cosa possono svelare le autopsie sui sub morti alle Maldive il medico legale | Annegamento e gas tossici

Le autopsie sui sub italiani deceduti nelle Maldive indicano annegamento e presenza di gas tossici nei corpi. Le analisi sui cadaveri sono state eseguite per determinare le cause precise della morte, avvenuta durante un’immersione in una grotta di Devana Kandu. I risultati forniranno dettagli sulle condizioni fisiche e ambientali che hanno contribuito alla tragedia.

Le autopsie sugli italiani morti durante un'immersione alle Maldive potrebbero chiarire le cause della tragedia nella grotta di Devana Kandu. Lo spiega a Fanpage.it il medico legale Marcello Lorello: "Dall'intrappolamento ai gas tossici, la causa della morte è solo uno degli elementi di una ricostruzione più ampia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Scientifically Proven To STARVE Cancer Cells, Stop Inflammation & Repair DNA | Dr. William Li

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